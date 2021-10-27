Чем может удивить открывшийся в Украине огромный онлайн секс-шоп

В Украине появился новый онлайн гипер-секс-шоп, который трудно назвать рядовым из-за его ассортимента и самых последних новинок индустрии интимных товаров для взрослых. Консультанты нового секс-шопа "Tochka G" поделились с нами последними трендам, о которых, возможно, вы и не знали.

Секс-шоп "Tochka G" предлагает много игрушек для секса

Смарт-игрушки для секса

Эти гибриды вибростимуляторов и цифровых девайсов стали одним из хитов продаж в секс-шопах по всему миру. Подключайте смарт-яйцо к смартфону или прямо к интернету и управляйте им на расстоянии, даже если вы в другом городе. Это поможет вам пережить разлуку на самоизоляции, не теряя огонька страсти.

Расстояние теперь не повод не заниматься сексом друг с другом, и речь вовсе не о банальном виртуальном самоудовлетворении по видеосвязи. Смарт-яйцо подойдет не только девушкам, но и парням, ведь стимуляция простаты доставляет не меньше удовольствия мужчинам, чем игры с женской точкой G. Но для мужского пола есть и смарт-мастурбаторы.

Весь смысл в таких смарт-игрушках в их дистанционном управлении через смартфон партнера и интернет. Проще говоря, ваш партнер, словно своими же руками, ласкает вас, управляя процессом через телефон – нежно дотрагиваясь, поглаживая или интенсивно теребя клитор. Точно так же и женщина ласкает своего возлюбленного, находясь хоть на другом материке.

Интерактивный мастурбатор

Это еще один гибрид секс игрушки и цифровых технологий. Несколько внутренних моторчиков и стимуляторов в сочетании с особой рельефной поверхностью при подключении девайса к экрану, на котором транслируется порно-ролик, создадут полную иллюзию интимного контакта с актрисой или актером. Добавьте сюда очки виртуальной реальности и с головой окунитесь в сбывшуюся фантазию – секса с ТОПовой порно-звездой.

Реалистичный фаллоимитатор

Знаете ли вы, что такое технология RealSkin? В переводе с английского это "реальная кожа", а значит, такой фаллоимитатор полностью идентичен на ощупь реальному члену по рельефу, текстуре, температуре и тактильным ощущениям. Некоторые модели еще и "умеют" эякулировать реалистичной на вид и консистенцию "спермой".

Жидкий вибратор

Это может показаться кому-то противоречием, но ничего противоречивого здесь нет, ведь речь идет не о классическом вибраторе в виде фаллоимитатора, а о специальном средстве на основе природных компонентов. Имбирь, экстракт перца, ментол и другие, схожие по своему действию, натуральные вещества вызывают приятные ощущения подергивания, покалывания, разогрева или, напротив, приятного холодка при нанесении на клитор, половые губы или головку пениса.

Жидкий вибратор можно использовать как дополнение к сексуальным играм в паре во время прелюдии или для самоудовлетворения наедине. Раскрасьте свой секс новыми красками сексуального удовольствия и наполните свой интим новыми ощущениями.