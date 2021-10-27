Чем может удивить открывшийся в Украине огромный онлайн секс-шоп

 
Ексклюзивы
1/5
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 459
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 747
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 3366
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2448
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 693
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2034
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1638
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6291
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 549
Фото
Все фото
5
25
10
6
4
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Попробовала сама, а когда дед вернется, будут вместе развлекаться&quot; - что покупают в секс-шопе
"Попробовала сама, а когда дед вернется, будут вместе развлекаться" - что покупают в секс-шопе
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Видео
Все видео
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 711
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 747
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2637
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1674
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 октября 2021
Просмотров: 72
Приревнувала
На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не ...
среда, 27 октября 2021 18:21

Чем может удивить открывшийся в Украине огромный онлайн секс-шоп

  Комментировать

В Украине появился новый онлайн гипер-секс-шоп, который трудно назвать рядовым из-за его ассортимента и самых последних новинок индустрии интимных товаров для взрослых. Консультанты нового секс-шопа "Tochka G" поделились с нами последними трендам, о которых, возможно, вы и не знали.

  Секс-шоп "Tochka G" предлагает много игрушек для секса
Секс-шоп "Tochka G" предлагает много игрушек для секса

Смарт-игрушки для секса

Эти гибриды вибростимуляторов и цифровых девайсов стали одним из хитов продаж в секс-шопах по всему миру. Подключайте смарт-яйцо к смартфону или прямо к интернету и управляйте им на расстоянии, даже если вы в другом городе. Это поможет вам пережить разлуку на самоизоляции, не теряя огонька страсти.

Расстояние теперь не повод не заниматься сексом друг с другом, и речь вовсе не о банальном виртуальном самоудовлетворении по видеосвязи. Смарт-яйцо подойдет не только девушкам, но и парням, ведь стимуляция простаты доставляет не меньше удовольствия мужчинам, чем игры с женской точкой G. Но для мужского пола есть и смарт-мастурбаторы.

Весь смысл в таких смарт-игрушках в их дистанционном управлении через смартфон партнера и интернет. Проще говоря, ваш партнер, словно своими же руками, ласкает вас, управляя процессом через телефон – нежно дотрагиваясь, поглаживая или интенсивно теребя клитор. Точно так же и женщина ласкает своего возлюбленного, находясь хоть на другом материке.

Интерактивный мастурбатор

Это еще один гибрид секс игрушки и цифровых технологий. Несколько внутренних моторчиков и стимуляторов в сочетании с особой рельефной поверхностью при подключении девайса к экрану, на котором транслируется порно-ролик, создадут полную иллюзию интимного контакта с актрисой или актером. Добавьте сюда очки виртуальной реальности и с головой окунитесь в сбывшуюся фантазию – секса с ТОПовой порно-звездой.

Реалистичный фаллоимитатор

Знаете ли вы, что такое технология RealSkin? В переводе с английского это "реальная кожа", а значит, такой фаллоимитатор полностью идентичен на ощупь реальному члену по рельефу, текстуре, температуре и тактильным ощущениям. Некоторые модели еще и "умеют" эякулировать реалистичной на вид и консистенцию "спермой".

Жидкий вибратор

Это может показаться кому-то противоречием, но ничего противоречивого здесь нет, ведь речь идет не о классическом вибраторе в виде фаллоимитатора, а о специальном средстве на основе природных компонентов. Имбирь, экстракт перца, ментол и другие, схожие по своему действию, натуральные вещества вызывают приятные ощущения подергивания, покалывания, разогрева или, напротив, приятного холодка при нанесении на клитор, половые губы или головку пениса.

Жидкий вибратор можно использовать как дополнение к сексуальным играм в паре во время прелюдии или для самоудовлетворения наедине. Раскрасьте свой секс новыми красками сексуального удовольствия и наполните свой интим новыми ощущениями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем может удивить открывшийся в Украине огромный онлайн секс-шоп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну

Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

Террористы расстреляли заседание парламента

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 19594
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 4833
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3564
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 3357
&quot;Такого ада я не могла представить&quot; - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород
"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород Просмотров: 3114
Секс
Совместный просмотр порно и секс втроем: о чем спрашивают сексолога семейные пары
Совместный просмотр порно и секс втроем: о чем спрашивают сексолога семейные пары Просмотров: 1080
Красивая, сексуальная, терпеливая - основные признаки альфа-женщины
Красивая, сексуальная, терпеливая - основные признаки альфа-женщины Просмотров: 189
Когда начинать интимную жизнь после родов
Когда начинать интимную жизнь после родов Просмотров: 432
Эротические сны: почему люди их видят и что это значит
Эротические сны: почему люди их видят и что это значит Просмотров: 936
Омолаживает и нормализует давление: 15 причин, почему нужно заниматься сексом чаще
Омолаживает и нормализует давление: 15 причин, почему нужно заниматься сексом чаще Просмотров: 846
Больше всего комментируют
5
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
2
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
2
Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн
1
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Голосов: 706
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть