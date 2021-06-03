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четверг, 03 июня 2021 21:00

Атребуты медленного секса, чтобы он приносил удовольствие

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Атребуты медленного секса, чтобы он приносил удовольствие
Еще один залог хорошего медленного секса - подходящая поза, чтобы лучше контролировать тела. Фото: pexels

Быстрый секс для многих становится возможностью выпустить бурную страсть.

На практике часто процесс превращается в лихорадочный забег, чтобы быстрее расслабиться, пишет cosmo.com.ua.

Такая спешка становится причиной того, что партнеры не получают удовольствия от прикосновений к телу любимого человека. Им трудно наслаждаться каждым движением, неспешно исследовать собственное тело, ища новые ощущения.

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Благодаря определенным приемам можно получить удовольствие от медленного секса. Один из них - это атмосфера. Приятние запахи, цвета, музыка вдохновят партнеров на медленный и чувственный секс. Можно зажечь свечи, добавить вино, постелить красивое белье и приготовить любимые игрушки. Музыка может соответствовать ритму любви.

Еще один залог хорошего медленного секса - подходящая поза, чтобы лучше контролировать тела. Например, doggy style - это не самый удачный замысел. Стоит лучше попробовать миссионерскую позу и различные варианты "ложки" и "наездницы".

Необходимо замедлить прелюдию и растянуть ее. Сделать нежной, медленной и неторопливой и тогда начинать чувственный секс. Если же упустить прелюдию, или ускорить ее, то удовольствие от медленного секса не будет.

Стоит и исследовать те части тела партнера, которые обычно остаются без внимания, чтобы узнать больше о том, какие чувства вызывают у парня прикосновение к лодыжкам, животу, внутренней стороны запястий. Можно сделать партнеру эротический массаж с ароматическими свечами и эфирными маслами.

Мужчины нередко ходят в спортзал, чтобы их тело стало более привлекательным для женщин. Есть места на теле мужчины, которые нравятся женщинам больше. Одно из них - ягодичные мышцы. Если они упругие, подтянутые, то это привлекательно.

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03
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