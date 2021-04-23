5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом

К утреннему сексу надо готовиться. Фото: pexels

Утром не каждый может быть бодрым и хорошо выглядеть для того, чтобы заниматься сексом.

Чтобы процесс не был похож на пытки есть пять необходимых процедур, которые надо сделать мужчинам перед интимом утром, пишет Maxim.

Первая - почистить зубы. Это поможет избежать неприятного запаха изо рта после сна во время поцелуя.

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Второй совет - сходить в туалет. Если этого не сделать, то либидо снизится и испортит утренний секс.

В-третьих, следует обязательно принять душ.

Четвертый must-have - дезодорант. Именно это придаст уверенности и во время утреннего секса мужчина будет иметь приятный запах, что еще больше возбудит партнершу.

Пятый пункт - позавтракать. Таким образом желудок успокоится и после завтрака будут силы на физическую активность для секса. Но это при условии, что завтрак будет легким, например, пол яблока, пол банана, пол йогурта.

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