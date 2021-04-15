10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума

Парам стоит забыть об однообразии в сексе и пробовать разные позы для максимального удовольствия.
Медицинский портал DrEd.com провел опрос среди своих пользователей о том, что им нравится, пишет Maxim.
В опросе приняли участие более 2 тыс мужчин и женщин. На основе этого определили 10 самых популярных секс-поз.
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Первое место как мужчины, так и женщины отдали позе "мужчина сзади". Миссионерскую позицию называют романтической.
ТОП 10 секс-поз:
1. Мужчина сзади
2. Миссионерская
3. Всадница
4. Ноги на плечах
5. 69
6. Ложки
7. Всадница задом наперед
8. Оральный секс
9. Анальный секс
10. Секс на столе
Мужчины в опросе рассказали, что их больше всего раздражает во время секса. Одной из таких вещей назвали пассивность партнерши. Их раздражает, когда женщина совсем не проявляет инициативу, а просто лежит в постели. Также неприемлемо, когда она отвлекается на звонки или сообщения, при этом спрашивая у мужчини, когда уже конец. Они под этим понимают, что женщине совсем не нравятся занятия любовью.
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