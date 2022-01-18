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вторник, 18 января 2022 12:29

4 причины заглянуть в магазин для взрослых со своей половинкой

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Не решаетесь зайти в магазин с неоновой вывеской 18+? Тогда прочитайте статью.

Вот 4 причины перестать смущаться и посетить секс шоп со своей половинкой.

Увидеть гаджеты вживую

Конечно, в интернет-магазинах полно фото игрушек со всех ракурсов, есть описание и техническая информация. Тем не менее, в стационарном магазине, увидев вещь воочию, можно оценить ее реальный размер, текстуру, почувствовать силу вибрации. Так решение о покупке придет легче и быстрее.

Получить грамотную консультацию

Глаза разбегаются даже у полки с лубрикантами - водные, силиконовые, с запахом и без, согревающие, вибрирующие, со вкусом клубники. Здесь без подсказки консультантов не обойтись.

Не стесняйтесь спрашивать. Для работников магазина разговоры о секс-игрушках и ответы на вопросы клиентов, связанные с их продукцией, - это их работа.

Новые виды развлечений

В тот момент, когда вы впервые попадаете в интим-магазин, перед вами открывается совершенно новый мир. Вы точно найдете что-то новое и волнующее для нескучной ночи.

Забавная игра

Первый парный поход в магазин для взрослых можно сопроводить забавной игрой "Угадай желание партнера". Догадайтесь, какая игрушка понравилась возлюбленному/возлюбленной? Перед этим оцените ассортимент и пусть каждый определится с фаворитом.

Это не только весело, но и полезно для ваших отношений. Возможно, у партнера есть нереализованные фантазии и желания, о которых он не решается сказать.

Вы можете придумать собственный сценарий похода в магазин для взрослых, чтобы добавить перчинку в отношения и нешуточно разогреться.

Итак, перечислены 4 причины все-таки зайти интим-шоп. Уверены, совместный визит станет незабываемым началом смелых и приятных экспериментов.

Но если вы пока не готовы посетить офлайн-магазин, не отказывайтесь от знакомства с интим-гаджетами. Просто выбирайте понравившееся устройство или аксессуар в интернет-магазине, где представлены различные "взрослые игрушки" и эротическое белье.

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Дата
18
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