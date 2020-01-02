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четверг, 02 января 2020 11:18

Запустили первый автономный поезд
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Первый автономный скоростной поезд G8811
Фото: Xinhua
Первый автономный скоростной поезд G8811
Первые пассажиры в автономном поезде G8811
Первые пассажиры в автономном поезде G8811

В Китае запустили первый китайский автономный скоростной поезд G8811.

Железнодорожный транспорт разгоняется до 350 км/ч, сообщает Xinhua.

Запуск G8811 произошел во время открытия железной дороги в рамках подготовки к Олимпийским играм 2022.

Поезд способен открывать и закрывать двери и автоматически запускаться и останавливаться. Кроме этого, его оснастили сигналом 5G, беспроводными телефонными зарядками и площадкой для сноубордистов и лыжников.

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Новая железнодорожная линия соединяет города Пекин и Чжанцзякоу. Благодаря сверхскоростному поезду время переезда сократится от трех часов до 47 мин. Строительство железной дороги продолжалось три года.

23 декабря первый пассажирский поезд "Санкт-Петербург-Севастополь" проехал по мосту через Керченский пролив. В транспорте находился Владимир Путин.

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