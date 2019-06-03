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понедельник, 03 июня 2019 15:22

Xiaomi представила новое устройство для точечного массажа

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Автор: actualnews.org
  Устройство для точечного массажа от Xiaomi
Устройство для точечного массажа от Xiaomi

Китайская компания Xiaomi показала новинку через свою платформу коллективного финансирования

Его разработали для людей, страдающих от боли в шейно-грудном отделе позвоночника, спине, запястьях или коленях. Гаджет просто использовать, нужно приложить его к проблемному участку и включить.

Массажер практически бесшумным и беспроводным. Подзаряжать его можно с помощью док-станции.

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Автор: actualnews.org
  Устройство для точечного массажа от Xiaomi
Устройство для точечного массажа от Xiaomi

Устройство включается нажатием кнопки. Также он имеет два режима работы: 50 или 90 оборотов в мин. Его оснастили различными головками, которые можно использовать в различных частях тела.

Гаджет весит 320 г и доступен в трех цветах. Его цена $ 18.

Xiaomi показала новый смартфонов Redmi K20. Он будет иметь тройную камеру, одна из которых расположится отдельно от других. Задняя крышка переливается на свету и отражает различные узоры.

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Дата
03
июня

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