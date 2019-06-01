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суббота, 01 июня 2019 14:21

В концепции Apple произойдут серьезные изменения

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В концепции Apple произойдут серьезные изменения
Apple откажется от iTunes. Фото: appleinsider

В Калифорнии в понедельник, 3 июня, должна состояться всемирная конференция разработчиков на платформе Apple, на которой руководители компании представят доклады об обновлении операционных систем и новом подходе к приложениям.

Источники сообщают, что в новой концепции Apple основной задачей будет сделать устройства более автономными. Например, Apple Watch должны стать более независимыми от iPhone и iPad. Об этом сообщает Bloomberg.

Также Apple планирует запустить три новых программы для Mac - Music, TV и Podcasts, которые заменят медиаплеер iTunes, что уже 20 лет выполняет все эти функции.

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Это должно стать новой стратегией компании относительно медиа-приложений на iPhone и iPad.

Компания Motorola, которая сейчас принадлежит китайской компании Lenovo, официально представила смартфон Moto Z4. В основе Moto Z4 лежит платформа SoC Snapdragon 675. Объем оперативной памяти - 4 ГБ, камера 48 Мп, есть поддержка 5G.

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