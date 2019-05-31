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суббота, 01 июня 2019 02:25

Искусственный интеллект написал песню-победителя Евровидения

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Искусственный интеллект написал песню-победителя Евровидения
Нейросеть проанализировала сотни песен Евровидения и создала идеальную композицию для этого песенного конкурса Фото: youtube.com

Нейросеть проанализировала сотни песен Евровидения и создала идеальную композицию для этого песенного конкурса. Перед этим группа музыкантов, программистов и художников хотели выяснить, что составляет структуру хита на музыкальном конкурсе Евровидение.

Совершенная песня для конкурса называется "Синие джинсы и кровавые слезы", пишет BIRD IN FLIGHT.

Музыка и текст песни были полностью написаны искусственным интеллектом. Вокал в треке принадлежит компьютеру и первому победителю Евровидения от Израиля - певцу Изхара Коэну, который выиграл конкурс в 1978 году. Создатели нейросети отмечают, что "Синие джинсы и кровавые слезы" - песня о "разочарование в любви между музыкантом и компьютером". Спродюсировал трек Авшалом Ариэль - один из авторов хита Toy, с которым израильская певица Нета Барзилай победила на конкурсе в прошлом году.

Текст песни оказался очень смешным. В ней присутствуют такие бессмысленные строки, как "У этой боли птицы, которая пролетает над розами печали", "У слез всегда будут мокрые глаза" и "Нет жизни без твоей жизни в страдании". Комментаторы шутили, что трек в целом действительно отражает дух Евровидения.

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"Вот вы смеетесь, но если бы Греция отправила это на конкурс, Кипр все равно дал бы 12 баллов", "Это абсолютно то, что Сан-Марино могло бы отправить на конкурс", "Я совершенно точно слышал тексты с гораздо меньшим содержанием на Евровидении","На 100% материал для Евровидения","Петиция: пусть Верка Сюрдючка выполнит эту песню на конкурсе в следующем году", - писали пользователи.

В Израиле представили песню Blue Jeans & Bloody Tears. Ее создали с помощью искусственного интеллекта, который собрал вместе фрагменты песен участников Евровидение разных лет.

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