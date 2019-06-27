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четверг, 27 июня 2019 17:48

Wikipedia дала сбой

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Wikipedia дала сбой
Работа интернет-энциклопедии Wikipedia дала сбой Фото: Euromaidan Press

В ночь на четверг 27 июня в работе интернет-энциклопедии Wikipedia случались сбои, передает УНН.

"Сбои в работе Википедии наблюдаются с 8:38 по времени Восточного побережья США", - сообщает сервис, который следит за работой интернет-ресурсов Downdetector.

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Больше всего сообщали о проблемах в работе пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии и других стран Европы. В этот список входит и Украина.

86% пользователей жаловались на проблемы с работой сайта и 13% с авторизацией.

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс заявил, что регулирование интернета властью может стать опасным явлением. Он считает, что ответственность за защиту конфиденциальности данных пользователей интернета должна лежать на частных компаниях.

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27
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