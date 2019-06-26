Facebook будет регулировать политическую рекламу в Украине

Facebook взялся за политическую рекламу в Украине. Фото: DW.

Компания Facebook добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама тщательно проверяется.

С 25 июня объявления, публикуемые пользователями из Канады и Украины, будут "систематически подвергаться проверке" - как автоматически, так и вручную, сообщает DW.

Аналогичный процесс также будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев. К реестру соцсети уже добавлены более 50 стран, и добавление еще 4-х государств обосновывается тем, что в них "приближаются выборы или введения каких-либо новых административных норм".

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Требования к публикации политической рекламы содержат, в частности, указание на полное имя лица или название организации, что ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно в самой рекламе. Кроме того, более подробная информация об объявлении - например, статистика просмотров, будет сохраняться в течение 7-ми лет в специальном архиве Ad Library.

Facebook утверждает, что стремится к прозрачности данных о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием на выборы в разных странах мира".

Facebook удалил более 3 млрд фейковых страниц с начала октября 2018 до конца марта 2019 года. Это вдвое больше, чем за предыдущие 6 месяцев.