Выяснили, как решить проблему с космическим мусором

Дроны будут убирать космический мусор.

Аппараты размером с стиральную машину оборудовали уникальными функциями, передает "2+2".

"Орбита Земли засорена отработанными спутниками. Уникальные роботизированные дроны могут маневрировать, и убирать спутники с орбиты к месту утилизации", - говорят разработчики.

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Концентрация мусора, оставленного на орбите планеты, постоянно увеличивается. Вокруг Земли скопилось большое количество обломков старых спутников, космических ракет и другого мелкого мусора. Крупные обломки могут повредить международные космические станции и спутники, вращающиеся вокруг Земли.

Компания Aerospace Corporation в Калифорнии продолжает разработку супертонких зондов, которые в будущем должны будут решить проблему мусора на околоземной орбите. Проект финансирует NASA.

Инициативу назвали Brane Craft. Суть ее в том, чтобы запустить в космос десятки зондов, имеющих форму листа площадью 10 квадратных метров, при этом их толщина будет наполовину меньше, чем в волоса человека. Задача каждого из них - буквально обволакивать обнаружены обломки и спускать их в земную атмосферу, в которой этот мусор сгорит до конца.