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четверг, 17 октября 2019 15:06

В Украине планируют построить космодром

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В Украине планируют построить космодром
Стартовая цена такого проекта начинается от $ 50 млн.

В Украине собираются построить космодром. Для него уже выбрали место в Херсонской области.

Об этом сообщил глава компании Space Logistics Дмитрий Легеза, пишет LIGA.net.

"Основная задача, которую мы перед собой поставили - построить космодром на территории Украины. Для этого мы в течение первых трех-четырех месяцев ходили по разным организациям, заводам, чтобы официально сделать анализ возможности такого строительства", - заявил он.

Отмечается, что стартовая цена такого проекта начинается от $ 50 млн.

"Когда я только начал задавать эти вопросы знающим людям, то ожидал, что меня поднимут на смех. Но все воспринимали серьезно. Оказалось, вопрос никто не изучал - просто не было необходимости, поскольку был Казахстан с Байконуром", - добавил руководитель украинской компании.

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Также сообщается, что компании Space Logistics всего год.

"Погрузившись в вопрос, я понял, что у нас все находится под монополией государства, но государство ничего не делает, чтобы отрасль развивать. Как по мне, при правильном подходе и поддержке государства (а без него никак) космическая отрасль может стать двигателем для развития всей страны. Украина может попасть в топ стран, которые в будущем будут осваивать космос, - заявил Легеза.

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который будут использовать для транспортировки людей на Марс.

Специально для Starship разработали двигатель, работающий на криогенном метане и жидком кислороде. Благодаря ему ракета будет самой мощной в мире, и позволит доставлять людей и грузы на другие планеты.

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17
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