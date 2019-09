Маск представил космический корабль, который отвезет людей на Марс

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который будут использовать для транспортировки людей на Марс.

Специально для Starship разработали двигатель, работающий на криогенном метане и жидком кислороде. Благодаря ему ракета будет самой мощной в мире, и позволит доставлять людей и грузы на другие планеты. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Starship имеет конструкцию устойчивую к перегрузкам и нагревам, ракета рассчитана на многократное использование. Как отмечается, космический корабль сможет перевозить около 100 пассажиров и такое количество груза, которое будет необходимо для построения городов на Луне и Марсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla Roadster совершил первый полет вокруг Солнца

Презентация Starship состоялась на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei