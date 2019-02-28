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четверг, 28 февраля 2019 10:54

В NASA хотят исследовать Месяц вместе с украинцами

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В NASA хотят исследовать Месяц вместе с украинцами
В NASA хотят исследовать космос вместе с украинцами. Фото: УНИАН.

Украина договорилась с космическим агентством NASA о подготовке к подписанию межправительственного Соглашения о сотрудничестве и использования космического пространства в мирных целях.

Такие договоренности достиг посол Украины в США Валерий Чалый, во время встречи с администратором NASA Джимом Бриденштайном, передает УНИАН.

Во время встречи, они обсудили ряд вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях. Говорили и об активизации двустороннего диалога в этой сфере. Речь идет о сотрудничестве в рамках соответствующей украинской-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

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Джим Бриденштайн подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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28
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