В Украине может существенно подорожать интернет

Пользователям интернета стоит готовится к стоимости услуги в 40-50 евро.

После вступления в действие ряда законопроектов, плата за интернет в Украине может достичь 50 евро (1,3 тысячи гривен).

"Мы изучили эти законопроекты и хотелось бы сказать, что никогда не было так тревожно за интернет в стране, как после того, когда государство решило помочь в его развитии", – сказал председатель правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Анатолий Пятников, сообщает InternetUA.

"Даже не специалисту в телеком-отрасли должно быть понятно, что таким образом под это определение попадает и Facebook, Telegram, Office 365. YouTube и вообще все, что угодно и кто угодно, даже журналисты. И все они должны будут, в случае принятия закона, отчитываться перед регулятором, подписывать только те договоры и только в той форме, которая будет установлена нашими чиновниками, и предоставлять услуги по правилам и тарифам, которые определяет регулятор", - объясняет председатель Правления ИнАУ.

Также в Ассоциации считают вполне возможным, что дополнительная административная нагрузка на малого и среднего оператора в результате приведет к существенному скачку ценника услуги доступа к интернету для потребителя до "европейского уровня": "Ценник будет устанавливать регулятор. Сначала пройдет медленное и тихое уничтожение рынка. А потом, когда останется, как в Европе, три-четыре оператора, тогда ценник и вырастет. В результате потребителю стоит готовится к стоимости услуги в 40-50 евро".

В ИнАУ призывают отозвать законопроекты и уделить время разработке "нормального закона", который, если и вводит какое-то регулирование, то мог бы ответить на вопрос: какую проблему это регулирование решает.

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В Украине компания-производитель телекоммуникационного оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов могут начать тестировать 5G уже в декабре этого года. Эксперимент планируют реализовать в шести городах - Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове. Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.