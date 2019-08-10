В Telegram появились новые функции - что изменилось

Полезные функции появились в Telegram. Фото: iPhones.ru

Мессенджер Telegram добавил возможность отправлять сообщения без звука, даже если он включен в приложении адресата.

Для этого нужно будет задержать кнопку "отправить". Функция будет полезна тем, кто боится разбудить собеседника, сообщает "Громадське".

Администраторы групп получили функцию Slow Mode. С ней участники группы будут добавлять только с выбранным администратором интервалом. Это поможет бороться со спамерами в чатах.

При перемотке видео теперь будут отображаться миниатюрные превью. Они помогут найти нужный момент. Если добавить в подпись к видеозаписи метку времени, она автоматически выделится как ссылки. Появились анимированные емодзи.

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Разработчики обновили меню вложений для Android. Превью стали больше. Это упростит выбор фотографий и видео. Перевернув вниз, можно увидеть всю галерею. Пользователи iOS теперь могут выбирать различные цвета для ночных тем.

Чтобы пользоваться новыми функциями мобильных устройствах мессенджер нужно обновить до версии 5.10, а на Windows и macOS до 1.8.

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook в первом полугодии 2019-го упала вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до $5,04 млрд.