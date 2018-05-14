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понедельник, 14 мая 2018 14:17

В продажу запустили смартфон "для бедных"

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В продажу запустили смартфон &quot;для бедных&quot;
Смартфон Galaxy S "для бедных" запустили в продажу. Фото:akket.com

Компания Samsung запустила в продажу "смартфон для бедных" – Samsung Galaxy S8 Lite.

Бюджетную новинку выпустили из-за низкого спроса на флагманские смартфоны от Samsung Galaxy S9 и S9+, пишет akket.com.

Новый смартфон прошел сертификацию в базах FCC и TENAA. Теперь его могут продавать в Китае, США, а также в ряде других стран мира. Его представят публике 21 мая.

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Телефон будет упрощенной версией оригинальной модели. Будет иметь схожие габариты, но слабое техническое оснащение. У него будет 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2220 на 1080 пикселей (FHD +), 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ дополнительной памяти.

А также батарея емкостью 3000 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки, сканер отпечатков пальцев, модули NFC, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS и VoLTE, разъемы USB Type-C и 3,5 мм для подключения наушников.

Китайская компания Xiaomi представила первый смартфон для селфи Redmi S2. Он доступен в розово-золотистом, золотистом и серебряном цветах.

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