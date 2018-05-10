Китайская компания Xiaomi представила первый смартфон Селфи Redmi S2.

S уназви устройства означает - selfie, пишет nv.ua.

Автор: Gagadget

Смартфон доступен в розово-золотистом, золотистом и серебряном цветах. Redmi S2 снабжен 5,99-дюймовым дисплеем HD. Соотношение сторон - 18: 9 Устройство работает на восьмиядерная процессоре Qualcomm Snapdragon 625. Оперативная память - 3 Гб или 4 ГБ. Встроенная - 32 ГБ или 64 ГБ. Есть Разъем для карты microSD.

Також Redmi S2 снабжен двойной основной камерой 12 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера - 16 Мп. Модуль використовуе искусственный интеллект для программного розмиття фона в портретном режим. При плохом освещении камера объединяет четыре пикселя в один большой пиксель с эквивалентным размером 2 мкм. Это повышает качество фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Xiaomi анонсировала серию смартфонов нового поколения

Стоимость устройства ставить $ 156 за версию 3 ГБ + 32 ГБ. Комплектация 4 ГБ + 64 ГБ стоит $ 204.

Смартфон Xiaomi Mi 6X показали в пяти цветах: в синем, розовом, красном, черном и золотом. Xiaomi Mi 6X устройствj дисплеем с диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD + (2160 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной селф-камерой и двойной основной камерой 20 + 8 Мп.