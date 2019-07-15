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понедельник, 15 июля 2019 16:38

В детских руках вспыхнул iPhone 6

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В детских руках вспыхнул iPhone 6
iPhone 6 загорелся, когда 11-летняя девочка смотрела видео на нем. Фото: 3dnews.ru

В Калифорнии во время просмотра видео в YouTube загорелся iPhone 6, который держала в руке 11-летняя девочка.

Инцидент произошел с Кайли Рамос. Когда с телефона начали сыпаться искры девочка быстро отреагировала и бросила устройство на одеяло. Как результат, ребенок не пострадал.

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На следующий день мать девочки сообщила о ситуации в службу поддержки Apple. Она предоставила им фотографии и отправила iPhone 6 продавцу.

Сейчас ведется расследование причин возгорания.

Применение несанкционированных аксессуаров стало причиной возгорания iPhone 2016 года в Британской Колумбии, из-за которого сгорел дом фермера.

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