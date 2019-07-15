Украинский стартап предупреждает об инсульте

Украинский стартап BeSure помогает предотвратить инсульт Фото: bettertone.com.ua

Украинско-нидерландский стартап BeSure помогает предотвратить инсульт.

Соучредителем медицинского стартапа BeSure есть украинка Ольга Чумакова. Сейчас она проживает в Украине и Нидерландах, сообщает senior.ua.

Стартап создали более 3 лет назад. Сейчас над ним работает 8 человек. Они планируют участвовать в изменении системы здравоохранения во всем мире. С сентября команда хочет это сделать в нескольких европейских странах.

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Платформа анализирует различные показатели пациента и окружающей среды: погоду, атмосферное давление, локацию и тому подобное. Все происходит в режиме реального времени. Это помогает предотвратить инсульт, получить своевременную помощь, изменить план лечения и профилактики при необходимости.

Над стартапом можно работать и в Украине. Единственным препятствием является отсутствие электронных медкарт.

"Без них ничего работать не может. Но, возможно, это даже плюс: Украина имеет шанс внедрить сразу современные продукты, пропустив десятилетия промежуточных этапов. Мы планируем принять участие в украинском проекте Planexta Smart Care, который инициирует наш партнер разработчик SenseBand", - говорит Чумакова.

Расходы, связанные с лечением, реабилитацией и потерей работоспособности из-за инсульта в ЕС и США превышают $120 млрд в год.