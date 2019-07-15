Через год США возьмет на вооружение боевых роботов

В марте 2020-го в штате Колорадо США впервые испытают боевые роботизированные машины RCV. Второй этап тестов запланирован на 2021 год в Восточной Европе.
"В испытаниях задействуют машины, не предназначенные для боевых действий, однако с их помощью будут продемонстрированы технологии, которые потом могут быть взять на вооружение армии", - сообщает сайт армии США.
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Роботизированные машины построены на платформе бронетранспортера М113. Ими будут управлять солдаты из транспортного средства MEТ, которое является модернизированной боевой машиной пехоты "Брэдли".
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