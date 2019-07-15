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понедельник, 15 июля 2019 09:04

Через год США возьмет на вооружение боевых роботов

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Через год США возьмет на вооружение боевых роботов
Через год США возьмёт на вооружение боевых роботов. ФОТО: TJ

В марте 2020-го в штате Колорадо США впервые испытают боевые роботизированные машины RCV. Второй этап тестов запланирован на 2021 год в Восточной Европе.

"В испытаниях задействуют машины, не предназначенные для боевых действий, однако с их помощью будут продемонстрированы технологии, которые потом могут быть взять на вооружение армии", - сообщает сайт армии США.

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Роботизированные машины построены на платформе бронетранспортера М113. Ими будут управлять солдаты из транспортного средства MEТ, которое является модернизированной боевой машиной пехоты "Брэдли".

Уже 4-й день не работает Европейская глобальная навигационная спутниковая система.

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Дата
15
июля

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