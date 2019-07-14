Перестала работать крупнейшая спутниковая система навигации

Спутниковая система навигации Galileo не работает четвертый день. Фото: Word

Уже четвертый день не работает Европейская глобальная навигационная спутниковая система.

Самая крупная спутниковая система навигации сломалась в четверг, 11 июля. Ее пользователи не получают и не могут использовать навигационные сигналы со спутников, передает пресс-служба Galileo.

Причины сбоя пока не сообщаются. На данный момент Galileo не может обеспечить работу пользователей, а эксперты и обслуживающий персонал не могут определить, в какие сроки удастся устранить неполадки.

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Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина. Также глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. К орбитальной группировки Galileo входят 26 спутников, из которых работают 22.