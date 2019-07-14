Google тестирует новую социальную сеть под названием Shoelace

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 279
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 477
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2610
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1089
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 648
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 324
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1773
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1575
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5383
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 927
Фото
Все фото
9
4
6
6
1
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Мужчина нашел на чердаке настоящий драгоценный клад
Мужчина нашел на чердаке настоящий драгоценный клад
Определили 15 самых популярных мобильных приложений в Украине
Определили 15 самых популярных мобильных приложений в Украине
Видео
Все видео
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Гру Call of Duty выпустят для мобильных платформ
Гру Call of Duty выпустят для мобильных платформ
Станьте свидетелем Большого взрыва: Google показал необычное приложение
Станьте свидетелем Большого взрыва: Google показал необычное приложение
Показали игру, которая зарабатывает $ 1,5 млн в сутки
Показали игру, которая зарабатывает $ 1,5 млн в сутки
Microsoft выпустила новую операционную систему
Microsoft выпустила новую операционную систему
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 288
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1422
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 648
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2502
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 45
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
воскресенье, 14 июля 2019 16:22

Google тестирует новую социальную сеть под названием Shoelace

  Комментировать
Google тестирует новую социальную сеть под названием Shoelace
Google создает собственную соцсеть. Фото: TechToday

Компания Google тестирует новую социальную сеть под названием Shoelace. Проект должен объединить людей с одинаковыми интересами.

Как отмечается, указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты. Присоединившись к событию, можно обсудить ее с другими участниками в общем чате. Также в приложении есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются этой социальной сетью. Об этом сообщает Tehnot.

Программа пока доступна на платформах Android и iOS, информации о веб-версию приложения пока нет. Разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна только по приглашениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 25 млн Android заражены вирусом "Агент Смит"

Разработкой соцсети занимается небольшая команда из подразделения Area 120, который специализируется на экспериментальных продуктах Google. По словам создателей проекту, название Shoelace является ссылкой на его цель - связывать людей с общими интересами, так же, как связываются конце шнурков на ботинках. По этой же аналогии меры, которые создаются в приложении, были названы Loops - "петли".

Российские социальные сети становятся все менее популярными в Украине. Зато украинцы больше посещают международные интернет-ресурсы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Google тестирует новую социальную сеть под названием Shoelace». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Ее 13 романов об Анжелике перевели на 30 языков

"Теперь здесь танцуют": на месте разрушенной тюрьмы установили таблицу

Самое читаемое
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 25354
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 23401
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
14
 Просмотров: 18396
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 7 Просмотров: 11592
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 10675
Програмы
Google прослушивает пользователей
Google прослушивает пользователей Просмотров: 549
25 млн Android заражены вирусом "Агент Смит"
25 млн Android заражены вирусом "Агент Смит" Просмотров: 1134
Google сделал украинцам приятный сюрприз
Google сделал украинцам приятный сюрприз Просмотров: 2268
Какими соцсетями чаще всего пользуются украинцы
Какими соцсетями чаще всего пользуются украинцы Просмотров: 369
Twitter ввел запрет на унижение религиозных групп
Twitter ввел запрет на унижение религиозных групп Просмотров: 45
Больше всего комментируют
16
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
7
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
6
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
5
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
Голосов: 948
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua