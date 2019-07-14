Google создает собственную соцсеть. Фото: TechToday

Компания Google тестирует новую социальную сеть под названием Shoelace. Проект должен объединить людей с одинаковыми интересами.

Как отмечается, указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты. Присоединившись к событию, можно обсудить ее с другими участниками в общем чате. Также в приложении есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются этой социальной сетью. Об этом сообщает Tehnot.

Программа пока доступна на платформах Android и iOS, информации о веб-версию приложения пока нет. Разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна только по приглашениям.

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Разработкой соцсети занимается небольшая команда из подразделения Area 120, который специализируется на экспериментальных продуктах Google. По словам создателей проекту, название Shoelace является ссылкой на его цель - связывать людей с общими интересами, так же, как связываются конце шнурков на ботинках. По этой же аналогии меры, которые создаются в приложении, были названы Loops - "петли".

Российские социальные сети становятся все менее популярными в Украине. Зато украинцы больше посещают международные интернет-ресурсы.