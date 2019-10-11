Украинский стартап Grammarly привлек $90 млн инвестиций

Украинский стартап привлек $ 90 млн. Фото: grammarly.com

Основанная украинцами IT-компания Grammarly привлекла $90 млн в новом инвестиционном раунде. Оценка компании превысила $1 млрд

Исполнительный директор Grammarly Брэд Гувер сообщил, что компания стала единорогом - ее оценка превысила $1 млрд. Суммарно она привлекла $200 млн инвестиций, говорится в пресс-релизе компании.

Grammarly создает онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.

В 2009-м стартап основали в Киеве украинцы Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. В 2011-м она стала прибыльной. С момента первого раунда инвестиций в мае 2017-го Grammarly увеличила количество пользователей больше чем втрое - до 20 млн человек. Офисы Grammarly находятся в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере.

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В ближайшем будущем планируется расширить офис в Киеве на дополнительные 1,3 тыс. кв. м, на которых смогут разместиться еще 130 человек.

"За два последних года наша команда увеличилась более чем в два раза, и мы уже строим новый офисное пространство в Киеве, чтобы поддержать дальнейший рост", - рассказал соучредитель Grammarly Дмитрий Лидер.

Grammarly будет использовать привлеченные инвестиции, чтобы распространить охват своего продукта и сделать его доступным везде, где может происходить письменная коммуникация на английском языке.

Компания продолжает работу над осложнения языкового аспекта программы. В частности над развитием недавно запущенного детектора тона - для того, чтобы предоставлять пользователям практические рекомендации по его адаптации.

Компания Spacebit хочет совершить посадку на спутник Земли в июле 2021-го. О подготовке к миссии объявили основан украинцами Павлом Танасюк стартап Spacebit и американская компания Astrobotic.