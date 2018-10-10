Украинская разработка: впервые показали разведывательную машину "Мангуст"

Николаевский бронетанковый завод представляет на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность 2018" свою разработку - боевую разведывательную машину "Мангуст".

Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений, сообщают в Укроборонпроме.

Автор: Укроборонпром Боевая разведывательная машина "Мангуст"

Двухосная БРМ имеет колесную формулу 4х4 и независимую торсионную подвеску, которая обеспечивает повышенную проходимость техники.

Благодаря новому дизельному двигателю IVECO, "Мангуст" способен развивать по шоссе скорость до 100 км / ч и преодолевать водные преграды.

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Машина оборудована дополнительными боковыми, верхним и задним люками. Это позволяет десанта беспрепятственно высаживаться. Увеличение лобового защиты и установка дополнительных листов брони обеспечивают защищенность экипажа. Все комплектующие, за исключением двигателя, украинского производства.

На Международной выставке "Оружие и безопасность 2018" компания "Рубин-2017" представила собственную разработку - 82-мм бесшумный миномет "Шепот". Миномет предназначен для поражения противника на открытой местности. Огонь может вестись как с закрытых, так и открытых позиций.