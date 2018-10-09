Впервые на публику выкатили новый украинский вертолет

Вертолет МСБ-2 "Надежда" на выставке Оружие и безопасность 2018 / фото: УМП

На выставке "Оружие и безопасность 2018" покаалы украинский вертолет МСБ-2 "Надежда".

Вертолет проходится сертификацию в Госавиаслужбы Украины и Межгосударственном авиационном комитете, сообщает Український мілітарний портал.

Его 10 лет изготавливали а АО "МОТОР СИЧ".

На данной модели установлены двигатели АИ-450М-П (взлетная мощность каждого составляет по 465 л.с.) и новая трансмиссия на основе главного редуктора ВР-442П собственной разработки.

Несмотря на то, что вертолет принадлежит к легкому классу, он может перевозить от 7 до 9 пассажиров.

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В конструкции МСБ-2 широко используются композиционные материалы. Ожидаемая практический потолок составляет 5 тыс. М, а дальность полета с основными баками - 730 км.

"Мотор Сич" работает над созданием нового вертолета МСБ-6 "Атаман". Об этом сообщил заместитель генерального конструктора ОАО "Мотор Сич" Леонид Пирогов в интервью Defense Express.