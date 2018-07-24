Украинская разработка покоряет мир

Украинцы изготавливают в Киеве оригинальные летающие машины для мирового рынка.

Небольшой украинский завод создает легкие двух- и трехместные самолеты по западным стандартам. Украинцы предложили оригинальные разработки, которые легли в основу корпуса, лопастей и шасси, передает UATV.

Украинские мастера создают легкие трехместные самолеты, которые покоряют мир. Фото: UATV

Александр Шостак был одним из тех, кто разрабатывал украинский интернет. В начале 2010-х предприниматель создал частное авиаконструкторское бюро. Ему помогает главный конструктор Владимир Киреев.

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Украинские мастера создают легкие трехместные самолеты, которые покоряют мир. Фото: UATV

"Такие самолеты делают в нескольких странах. Это конструктивно очень сложная техника. Наличие в нашей стране изобретателей и предприятий, занимающихся авиаконструкциямы, свидетельствует о хорошем уровне подготовки нашей страны", - говорит Шостак.

Завод способен производить до 12 машин в год. Его планируют расширять.

Украинцы выработали очки с кофе и льна. Аксессуар назвали Оchis coffee. В оправе форуме пластика. Вместо него разработчики использовали биополимер на основе кофе, льна и натуральных масел. Именно поэтому, когда оправа попадает в почву или воду, она превращается в естественное удобрение.