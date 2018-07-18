Нужен только чехол - украинцы создали полезное устройство

Украинская команда TechNovator разработала беспроводное зарядное устройство. Фото: "Новое время"

Украинская команда TechNovator разработала беспроводное зарядное устройство.

Смартфон может заряжаться автоматически, нужно лишь настроить систему через специальное приложение. О стартапе украинцев сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Украинская команда TechNovator разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать", - написал он.

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Зарядное устройство состоит из передатчика и приемника. При этом телефон необходимо поместить в специальный чехол. Заряжать смартфон с помощью электромагнитных волн в радиусе до 5 метров.

Украинцы создали очки из кофе и льна. Аксессуар назвали Оchis coffee. В оправе нет пластика. Вместо него разработчики использовали биополимер на основе кофе, льна и натуральных масел. Именно поэтому, когда оправа попадает в почву или воду, она превращается в естественное удобрение.