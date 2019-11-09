Украинцам сообщили, когда начнут тестировать 5G

Тестировать 5G будут в 6 городах Украины.
Проводить совместные мероприятия шведская и украинская компании, пишет internet.ua.
Эксперимент реализуют в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.
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Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже приняла меры меры для того, чтобы уберечь здоровье людей и животных.
Начать тестирование планируют с декабря, но точного графика нет.
Злоумышленники использовали программное обеспечение.
Через WhatsApp хакеры распространяли вредоносное ПО, разработанное компанией NSO Group
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