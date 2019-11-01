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пятница, 01 ноября 2019 12:57

Благодаря WhatsApp хакеры следили за 20 чиновниками стран

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Благодаря WhatsApp хакеры следили за 20 чиновниками стран
Хакеры следили за чиновниками 20 стран через WhatsApp Фото: Reuters

Злоумышленники использовали программное обеспечение.

Через WhatsApp хакеры распространяли вредоносное ПО, разработанное компанией NSO Group, сообщает Forbes.

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Атака затронула высших правительственных и военных деятелей, включая союзников США. Они взламывали коммуникацию должностных лиц.

29 октября Facebook подала судебный иск против компании NSO Group, обвинив ее в использовании WhatsApp для слежения за коммуникациями пользователей.

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Дата
01
ноября

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