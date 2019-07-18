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четверг, 18 июля 2019 14:52

Техноблогер показал iPhone XI

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Техноблогер показал iPhone XI
Техноблогер показал макета будущего iPhone XI Фото: iXBT.com

Техноблогер Льюис Хильсентегер опубликовал видео с демонстрацией точного макета будущего iPhone XI.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале автора Unbox Therapy. Льюис уверяет, что его макет является самым точным из всех клонов, которые представили другие блоггеры.

Самым большим отличием новинки станет оформление основной камеры. На устройстве Льюиса квадратный модуль имеет более плавные формы и выпирает из корпуса заметно меньше. Каждая из 3-х камер прикрыта отдельным круглым стеклом. Ранее это показывал инсайдер OnLeaks.

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Отличительной особенностью iPhone XI станет изменен рычаг беззвучного режима. Также кнопка питания и лоток для SIM-карты разместят несколько ниже, чем в iPhone Xs.

Блогер заявляет, что конечный результат iPhone XI может отличаться от макета, который он продемонстрировал. Однако уверяет, что фанатам Apple стоит ожидать такой дизайн.

Дата презентации нового iPhone ожидается в начале сентября. Тогда будет доступна новая версия операционной системы iOS 13.

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