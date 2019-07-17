Илон Маск, держись. Toyota высадится на луну

Компания Toyota планирует создать полноценный прототип лунохода к 2022 году.
Соответствующее трехлетнее соглашение Toyota подписала вместе с японским агентством аэрокосмических исследований. В течение 2019 они будут составлять "техническую картину" будущего лунохода, сообщает пресс-служба Toyota Motor Corporation.
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В 2020 Toyota и JAXA планируют производить и тестировать рабочие детали лунохода. Также, хотят собрать прототипа уменьшенного размера. На 2021 год запланированы контрольные испытания изготовленных деталей и модели в целом.
Производить полноразмерный луноход хотят в 2022 году. Летные испытания запланированы на 2027.
Луноход Toyota будут использовать для исследования полярных областей Луны. Это поможет изучать возможности использования его ресурсов, например, замороженной воды.
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