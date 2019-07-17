Мужчина бросался на автомобили, которые проезжали мимо него

Правоохранители задержали мужчину, который бросался на автомобили Фото: ТСН

В Киеве на Подоле правоохранители задержали мужчину, который бросался на машины.

Инцидент произошел на улице Межигорской. Видео сняли прохожие, которые вызвали полицейских, сообщает Киев Оперативный.

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Чтобы угомонить злоумышленника, правоохранители применили слезоточивый газ. Мужчину госпитализировали в специальное учреждение.

В целом он повредил 5 автомобилей. Вероятно, злоумышленник был в состоянии опьянения. Причины такого поведения неизвестны.

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