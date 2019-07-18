Instagram отключает "лайки"

Инстаграм отключил лайки. Фото с открытых источников.

Instagram стал скрывать от пользователей количество лайков под публикациями

Такое "ноу-хау" ввели в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Италии, Японии и Бразилии.

В компании рассказали, что такое нововведение ввели, чтобы "снять давление" на пользователей, пише BBC.

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"Существуют опасения, что платформы социальных сетей могут способствовать снижению самооценки и чувства неадекватности у молодых людей из-за низкой количество предпочтений под фото", - пояснили в компании.

Компания Google тестирует новую социальную сеть под названием Shoelace. Проект должен объединить людей с одинаковыми интересами. Как отмечается, указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты.