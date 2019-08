Стартап обогнал Илона Маска и Джеффа Безоса в "космических гонках"

Британский стартап OneWeb получил приоритет на использование определенных частот для радиосвязи между спутниками.

Соответствующее разрешение он получил от Международного союза электросвязи. Приоритет необходим для обеспечения широкополосной интернет-связи, передает LA Times.

Благодаря разрешению OneWeb обогнал компании Илона Маска и Джеффа Безоса. Они пытаются построить первую коммерческую супутикову интернет-сеть. Сеть позволит получить доступ к Интернету даже в тех местах, где проведение наземной связи является слишком дорогим.

OneWeb вывела на орбиту шесть небольших спутников. Они продемонстрировали их скоординированную работу в течение 90 дней. До конца года компания планирует запустить еще 30 спутников.

