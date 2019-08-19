Стартап обогнал Илона Маска и Джеффа Безоса в "космических гонках"

Илон Маск и Джефф Безос могут проиграть в гонке за "космический интернет" стартапа OneWeb Фото: LA Times

Британский стартап OneWeb получил приоритет на использование определенных частот для радиосвязи между спутниками.

Соответствующее разрешение он получил от Международного союза электросвязи. Приоритет необходим для обеспечения широкополосной интернет-связи, передает LA Times.

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Благодаря разрешению OneWeb обогнал компании Илона Маска и Джеффа Безоса. Они пытаются построить первую коммерческую супутикову интернет-сеть. Сеть позволит получить доступ к Интернету даже в тех местах, где проведение наземной связи является слишком дорогим.

OneWeb вывела на орбиту шесть небольших спутников. Они продемонстрировали их скоординированную работу в течение 90 дней. До конца года компания планирует запустить еще 30 спутников.

Проект компании Маска Starlink планирует вывести на орбиту 12 тыс. небольших спутников. Сейчас она вывела 50. Проект компании Amazon Kuiper находится на более ранней стадии.