Instagram будет бороться с фейками по-новому

Соцсеть Instagram позволит бороться с фейковой информацией.
После нажатия кнопки "многоточие" в правом верхнем углу каждого поста появятся опции "непригодные данные" и "ложная информация", сообщает Poynter.
Сообщение о фейковом контенте будут проверять эксперты.
Фейковые сообщение удалять не будут, но запретит продвигать их с помощью хештегов.
Владельцу страницы с фейковыми постами будут сообщать о проверке и ее результатах.
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В компании рассказали, что Instagram хочет получить больше сигналов, чтобы на их основе обучать искусственный интеллект обнаруживать фейки.
Обновления вступят в силу до конца августа этого года.
Компания Facebook решила переименовать приложения Instagram и WhatsApp. Хочет сделать это таким образом, чтобы пользователям была известна принадлежность сервисов.
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