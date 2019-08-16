Instagram будет бороться с фейками по-новому

В Instagram можно будет маркировать фейки. Фото: epicstars.com

Соцсеть Instagram позволит бороться с фейковой информацией.

После нажатия кнопки "многоточие" в правом верхнем углу каждого поста появятся опции "непригодные данные" и "ложная информация", сообщает Poynter.

Сообщение о фейковом контенте будут проверять эксперты.

Фейковые сообщение удалять не будут, но запретит продвигать их с помощью хештегов.

Владельцу страницы с фейковыми постами будут сообщать о проверке и ее результатах.

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В компании рассказали, что Instagram хочет получить больше сигналов, чтобы на их основе обучать искусственный интеллект обнаруживать фейки.

Обновления вступят в силу до конца августа этого года.

Компания Facebook решила переименовать приложения Instagram и WhatsApp. Хочет сделать это таким образом, чтобы пользователям была известна принадлежность сервисов.