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суббота, 17 августа 2019 18:30

Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок

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Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Повітряні сили ЗСУ відмовились від тренажерів для ПЗРК "Ігла"/"Ігла-1" / фото: ПС ЗСУ

Из-за сокращения расходов Воздушные силы ВСУ отказались от тренажеров для ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов. - Gazeta.ua).

15 августа, военная часть А2860 Воздушных Сил ВС Украины, в связи с сокращением расходов на закупку товаров, работ и услуг отменила объявленный 7 июня тендер по закупке модульного электронного тренажера стрелка-зенитчика ПЗРК типа "Игла"/"Игла-1" на сумму 1,45 млн грн, сообщает ukrmilitary.com.

Подобный тренажер, представляющий собой шлем виртуальной реальности с системой ориентирования в пространстве и имитатор пусковой ПЗРК, уже используют при подготовке курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил.

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Ранее также по причине сокращения расходов эта военная часть отказалась от закупки мультимедийных тренажеров ЗРК "Бук-М1" стоимостью около 8 млн грн, а 38-й учебный центр Воздушных Сил отказался от закупки пяти мультимедийных комплексов для подготовки операторов ЗРС С-300П по 2,56 млн грн.

Министерство внутренних дел Перу приобретет украинский ближнемагистральный самолет Ан-178.

Его изготавливают на государственном предприятии "Антонов".

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Дата
17
августа

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