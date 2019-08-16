Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок

Повітряні сили ЗСУ відмовились від тренажерів для ПЗРК "Ігла"/"Ігла-1" / фото: ПС ЗСУ

Из-за сокращения расходов Воздушные силы ВСУ отказались от тренажеров для ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов. - Gazeta.ua).

15 августа, военная часть А2860 Воздушных Сил ВС Украины, в связи с сокращением расходов на закупку товаров, работ и услуг отменила объявленный 7 июня тендер по закупке модульного электронного тренажера стрелка-зенитчика ПЗРК типа "Игла"/"Игла-1" на сумму 1,45 млн грн, сообщает ukrmilitary.com.

Подобный тренажер, представляющий собой шлем виртуальной реальности с системой ориентирования в пространстве и имитатор пусковой ПЗРК, уже используют при подготовке курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил.

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Ранее также по причине сокращения расходов эта военная часть отказалась от закупки мультимедийных тренажеров ЗРК "Бук-М1" стоимостью около 8 млн грн, а 38-й учебный центр Воздушных Сил отказался от закупки пяти мультимедийных комплексов для подготовки операторов ЗРС С-300П по 2,56 млн грн.

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