Перу покупает украинские самолеты Ан-178

Министерство внутренних дел Перу приобретет украинский ближнемагистральный самолет Ан-178.

Его изготавливают на государственном предприятии "Антонов", сообщает defensa.com

Фактически Перу стало первым законтрактованным заказчиком на этот самолет. Стоимость сделки оценивается в $65 млн.

Автор: Укроборонпром Ан-178 разработки завода Антонов купила латиноамериканская страна Перу

Ан-178 - украинский ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет. Это средний транспортный самолет грузоподъемностью 15-18 т - два стандартных морских контейнера.

Его скорость составляет 825 км/ч, высота полета - 12 км, дальность полета - 5,5 тыс. км. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе с грунтовым покрытием, что делает его пригодным и для обороны.

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Автор: Укроборонпром Ан-178 - среднемагистральный транспортник, который проектируемый без российских деталей

По приблизительным оценкам специалистов, стоимость самолета, в зависимости от модификации, составит от $25 - 40 млн.

С начала войны в Украине модернизировали 163 самолета, среди которых нет ни одного нового. В конце июля командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов в Бразилии встретился с производителем самолета Super Tukano. Там он осмотрел штурмовики и испытал их производственные мощности.