США приняли на вооружение секретный беспилотник

Военно-воздушные силы США приняли на вооружение новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-180.

БПЛА предназначен для ведения разведки в районах с ограниченным доступом и насыщенной системой противовоздушной обороны противника, сообщает Aviation Week.

Разработкой и производство RQ-180 занимается американская компания Northrop Grumman, которая серийно производит стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk.

Вся информация по БПЛА засекречена. Известно только, что разработка началась в 2005 году, а первый полет был осуществлен в 2010 году. Уже в 2014-м проводились испытания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов

Президент Бразилии подтвердил, что Украина заинтересовалась бразильскими военными самолетами EMB-314 Super Tucano.