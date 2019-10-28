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понедельник, 28 октября 2019 18:30

США приняли на вооружение секретный беспилотник

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США приняли на вооружение секретный беспилотник

Военно-воздушные силы США приняли на вооружение новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-180.

БПЛА предназначен для ведения разведки в районах с ограниченным доступом и насыщенной системой противовоздушной обороны противника, сообщает Aviation Week.

Разработкой и производство RQ-180 занимается американская компания Northrop Grumman, которая серийно производит стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk.

Вся информация по БПЛА засекречена. Известно только, что разработка началась в 2005 году, а первый полет был осуществлен в 2010 году. Уже в 2014-м проводились испытания.

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Президент Бразилии подтвердил, что Украина заинтересовалась бразильскими военными самолетами EMB-314 Super Tucano.

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