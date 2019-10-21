"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов

ГП "Антонов" вместе с украинскими военными отметили юбилейные даты создания легендарных Ан-24 и Ан-26 летной программой.

Фото: Анатолий Гаевский

10:30 18 октября. На взлетную полосу аэродрома "Киев-Антонов-2", что в пгт. Гостмель выруливает легкий двухмоторный самолет Ан-28. Своим взлетом дает старт празднованию 60-летия со дня первого полета самолета Ан-24 и 50-ю годовщину первого полета самолета Ан-26. После набора высоты самолет покидает группа парашютистов-спортсменов и приземляется в точно определенный на аэродроме квадрат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы "примеряют" иностранные самолеты

В это время к аэродрому приближаются сверхлегкие самолеты компании "Аэропракт" А-22, А-24, А-32, А-40. Компания создана выходцами из ГП "Антонов". Самолеты делают проход над аэродромом и выполняют различные фигуры пилотажа, приветствуя антоновцев.

Сразу после посадки Ан-28 на рулежной дорожке появляются главные виновники праздника: Ан-24 в комплектации для перевозки высшего военного руководства государства и международных делегаций; Ан-26, "Везунчик", восстановленный после консервации в марте 2016-го силами волонтерского проекта "Крылья Феникса" и специалистов ГП "АНТОНОВ" и разведчик Ан-30Б, который Указом Президента носит имя Героя Украины, командира эскадрильи "Блактина стежа" полковника Константина Могилка (Константин Викторович Могилко 1978 - 2014, Герой Украины, посмертно. Летчик первого класса. Командир экипажа сбитого террористами Ан-30Б, который выполнял разведывательный полет над Славянском 6 июня 2014 года - Gazeta.ua).

Автор: Анатолий Гаевский Низкий проход самолета Ан-26, «Везунчик», восстановленного после консервации в марте 2016-го силами волонтерского проекта «Крылья Феникса» и специалистов ГП «АНТОНОВ»

Самолеты 15-й бригады транспортной авиации имени авиаконструктора Олега Антонова выполняют демонстрационные полеты. С земли за зрелищем наблюдают представители Минобороны, ВСУ, сотрудники ГП "Антонов".

"Празднование - совместный проект вместе с Министерством обороны - говорит Александр Донец, президент ГП" Антонов ". - Мы отдаем дань уважения тем людям, которые 60 лет назад все свои знания, умения и опыт отдали созданию этих прекрасных самолетов, которые до сих пор в небе. Помним этих людей и приятно, что часть из них сейчас среди нас. Мы плодотворно работаем с нашими соразработчиком из Запорожья, Харькова. Для того чтобы поддерживать эти самолеты в летном состоянии. Модернизируем их, устанавливаем современное, специальное оборудование "

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил

Автор: Анатолий Гаевский Резкий маневр с набором высоты Ан-26 "Везунчик"

Турбовинтовые машины семейства Ан-24 / Ан-26 стали самыми массовыми самолетами, которые выпускались на авиационном заводе в Киеве, в настоящее время "Серийный завод" Антонов ". С 1969 по 1986 год построили 1402 серийных Ан-26. Пассажирских Ан-24 и его модификаций с 1959 по 1979 год в Киеве построили 1028 машин. 24-ки также изготовляли на заводах в Улан-Удэ и Иркутске. Всего выпущено 1346 таких машин.

Сейчас в эксплуатации во многих странах мира остаются более 650 самолетов семейства Ан-24/26. Часть из них продолжают нести службу в Воздушных силах ВС Украины.

46% от всего мирового объема малых транспортных самолетов занимают машины фирмы "Антонов" это Ан-24, Ан-26 и Ан-32.

Несясь над аэродромом Ан-26 сбрасывает точно в определенный квадрат грузы на парашютных системах. После посадки берет на борт парашютистов 95 десантно-штурмовой бригады и бойцов Сил Специальных Операций ВСУ. Опять поднимается в небо и чуть-видимую точку в небе покидают парашютисты. Приземления снова успешное и в определенный квадрат.

Автор: Анатолий Гаевский Ан-26 сбрасывает точно в определенный квадрат грузы на парашютных системах

После демонстрационных полетов самолеты строят на стоянке рядом с гигантом Ан-124 и новейшими антоновскими Ан-178 и Ан-188.

"За моей спиной стоят самолеты, которые с начала АТО осуществили более 140 вылетов только на десантирование грузов, - говорит главный штурман авиации Командования ВС ВСУ, генерал-майор Сергей Кушнир. - И всегда помощь, с неба, приходила благодаря Антоновский самолетам. И эти машины справились с задачей. Доставив людям, которые в очень тяжелых условиях ждали ту банку тушенки, боеприпасы и воду. Благодаря коллективу Антонова, с началом российской агрессии нам достаточно быстро удалось ввести в строй дополнительную авиационную технику и повысить свои возможности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из США в Украину прибыли патрульные катера типа Island

Автор: Анатолий Гаевский Самолеты Ан-26 с начала АТО осуществили более 140 вылетов для десантирование грузов

Под крылом самолета Ан-24 для перевозки высших лиц государства от солнца скрывается его экипаж. Этот самолет, 1968 года выпуска возил ли не всех министров обороны Украины, возил и президентов, кого именно, авиаторы не рассказывают.

"20 лет работаю с этой машиной, - рассказывает 46-летний штурман Денис С. - Ан-24 очень надежный самолет, даже при возможных отказах самолет долетит и сядет. Навыки командиров и штурманов позволяют без всяких ошибок осуществлять качественно задачи. Этот самолет 1968 выпуска. "Антонов" давал на свои самолеты 3-кратный запас прочности, то есть втрое больше назначенного ресурса. Мы летали на этой машине и по Украине и практически по всей Европе".

Автор: Анатолий Гаевский Штурман Ан-24 Денис С: "Мы летали на этой машине и по Украине и практически по всей Европе"

Рядом с Ан-24 стоит самолет разведчик Ан-30Б. Предназначен для доразведки. Уже после совершения маневров основных сил этот самолет поднимается в небо, в течение длительного времени наблюдая за результатами боя.

Фотооператор самолета-разведчика Ан-30Б Александр служит в воздушных силах с 2011 года. Приходилось ему на этом самолете проводить разведку в зоне боевых действий на Донбассе. Рассказывает, хоть самолет и фотоаппаратура на нем еще советского производства, пленочная, однако техника очень надежна и исправно выполняет свою работу. В частности этот самолет участвует в "Договоре по открытому небу" (международное соглашение 23 государств-членов ОБСЕ. Устанавливает режим открытого неба для облета территорий друг друга для контроля за военной деятельностью - Gazeta.ua)

"В этом году мы были в Германии, Италии, - рассказывает авиатор. - Ежегодно имеем около 10-15 командировок. Снимаем территории интересующие наше командование. Недавно пролетали над вулканом Этна, как раз выброс был, впечатляющее зрелище ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?

Автор: Анатолий Гаевский Фотооператор самолета-разведчика Ан-30Б Александр: "Ежегодно имеем около 10-15 командировок заграницу"

И антоновцы и военные говорят об очевидной потребности в замене самолетов семейства Ан-24/26/30 и украинскому авиапрому здесь есть что предложить.

"Есть большие планы, которые на прошлой неделе мы озвучили на конференции во время выставки" Оружие и безопасность 2019 ", говорит Александр Донец, президент ГП" Антонов "- возможную стратегию замены машин которые сейчас находятся на вооружении ВС Украины"

Ан-26 нужно будет заменять и это надо делать пока мы имеем собственные способности по производству

"Предлагаем перекрыть новым транспортным самолетом Ан-178 нужды в замене малых и средних транспортных самолетов - Ан-26, - ввиду их почтенного возраса и Ан-12, которые сегодня уже не эксплуатируются, - говорит Александр Донец. - Тяжелые же транспортники Ил-76, которые производились в России предлагаем заменить новым Ан-188. Эта концепция перекроет все потребности транспортной авиации Вооруженных сил. Минобороны проявили заинтересованность, но для нас важно, чтобы на уровне государства был принят стратегический план по замене самолетов. Время идет, ничего вечного не бывает, через 5-10 лет самолеты семейства Ан-26 нужно будет заменять и это надо делать пока мы имеем собственные способности по производству "

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие

Автор: Анатолий Гаевский Ан-178 - турборективний ближнемагистральный транспортный самолет. Первый полет совершил 7 мая 2015 года. Созданный для замены военно-транспортных самолетов предыдущего поколения Ан-12, Ан-26 и Ан-32. Грузоподъемность 15-18 тонн, (два стандартных морских контейнера). Крейсерская скорость 825 км / ч, высота полета - 12 км, дальность полета - 5,5 тыс. Км. Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе с грунтовым покрытием.

Автор: Анатолий Гаевский Ан-188 возможна замена тяжелых советских транспортников Ил-76

На празднование приехал также руководитель ГП Укроборонпром Айварас Абромавичюс. По его словам, возвращение прежних позиций ГП "Антонов" на мировом рынке должно быть в приоритете.

"Только что вернулся из командировки в Перу, стоит отметить, что эта страна гораздо ближе к нам по теме Антонова, чем многим кажется, - говорит глава Укроборонпрома. - Те позиции, которые мы имели исторически в авиастроении, их надо восстанавливать. Мы видим здесь совершенно новую линейку - Ан-178, предлагаем его военным, ДСНС, НГУ. В ближайшие время будет заказ на самолет и за 3 года Укроборонпром, коллектив Антонова готовы поставить его силовикам. Со своей стороны, могу добавить, что первым заказчиком самолета будет Перуанская полиция, полное подтверждение моих слов состоится в ближайшие дни. Наша задача - обеспечить политический тыл, обеспечить финансовые возможности для авиастроения"

Автор: Анатолий Гаевский Техник ГП "Антонов" в кабине самелета Ан-178

Недавно глава МВД Арсен Аваков подписал меморандум с ГП "Антонов" о закупке самолетов Ан-178. Девять самолетов будут работать на нужды ГСЧС, еще четыре будут использоваться Нацгвардией