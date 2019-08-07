SpaceX вывела на орбиту израильский спутник

SpaceX запустила израильский спутник AMOS 17 на орбиту Фото: debka.com

7 августа американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту телекоммуникационный израильский спутник AMOS 17.

Запуск осуществляли с территории 40 пусковой площадки авиабазы ​​США в штате Флорида. Аппарат AMOS 17 со стартовой массой 6,5 тонн, предназначен для расширения услуг по доступу к интернету районов Африки южнее Сахары, сообщила SpaceX.

Запуск несколько раз переносили. SpaceX неоднократно проверяла надежность работы двигателей ракеты-носителя Falcon 9. В предыдущие дни до старта провели 2 статических огневых испытания двигателей многократной первой ступени ракеты-носителя. Их уже использовали для запусков космических аппаратов. После проверки один клапан двигателя заменили.

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Спутник AMOS 17 создан для Spacecom американской корпорацией Boeing. Стоимость контракта составляет $250 млн. Он должен служить не менее 20 лет.

Носовой обтекатель ракеты компания "поймала". Его SpaceX будет использовать и в дальнейшем.

Rocket fairing falling from space (higher res) pic.twitter.com/sa1j10qAWi — Elon Musk (@elonmusk) 7 серпня 2019 р.

1 сентября 2016-го ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке. Как результат, она уничтожила израильский спутник AMOS-6, который был на ней установлен. Причиной стала утечка в системе подачи гелия.