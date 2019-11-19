Ученые создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь Фото: Naked Science

Исследователи из Германии создали голограмму, которую можно не только увидеть, но и почувствовать на ощупь.

Устройство работает с помощью ультразвуковых волн. Он удерживал и перемещал полистироловой шарик шириной два миллиметра по воздуху. Шарик прорисовывает форму объекта в трех измерениях, а светодиоды загораются красным, зеленым и синим светом, сообщают в журнале Nature.

Через быстрое движение шарика человек видит только готовую форму, которая не отличается от быстрой серии кадров, которые похожие на движущееся изображение.

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"Наша новая технология черпает вдохновение из старых телевизоров, которые так быстро сканируют один цветной луч вдоль экрана, мозг регистрирует его как одно изображение, - говорит исследователь Рюдзи Хираяма. - Наш прототип делает то же самое, используя цветные частицы, которые могут перемещаться так быстро в любом месте 3D пространства, невооруженный глаз видит объемное изображение в воздухе".

Использование ультразвуковых волн позволяет устройству производить слышные шумы, а также создавать физические ощущения, прикоснувшись к шарику.

"Даже если человек не слышит ультразвук, он все равно является механической волной и несет энергию в воздухе. Наш прототип направляет и фокусирует эту энергию, которая затем может стимулировать ваши уши к прослушиванию звука или стимулировать вашу кожу к физическим ощущениям", - говорится в прессрелизе исследователя Диего Мартинеса Плазенси.

Имперский колледж Лондона запустил проект, в рамках которого лекции студентам читают не преподаватели, а их голограммы.