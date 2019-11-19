Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1575
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1656
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1116
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11115
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1017
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5778
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
14
20
9
4
6
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Видео
Все видео
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее
Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Google Maps будет помогать незрячим
Google Maps будет помогать незрячим
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1575
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1098
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 585
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 17:17

Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь

  Комментировать
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Ученые создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь Фото: Naked Science

Исследователи из Германии создали голограмму, которую можно не только увидеть, но и почувствовать на ощупь.

Устройство работает с помощью ультразвуковых волн. Он удерживал и перемещал полистироловой шарик шириной два миллиметра по воздуху. Шарик прорисовывает форму объекта в трех измерениях, а светодиоды загораются красным, зеленым и синим светом, сообщают в журнале Nature.

Через быстрое движение шарика человек видит только готовую форму, которая не отличается от быстрой серии кадров, которые похожие на движущееся изображение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple удалит связанные с вейпингом приложения

"Наша новая технология черпает вдохновение из старых телевизоров, которые так быстро сканируют один цветной луч вдоль экрана, мозг регистрирует его как одно изображение, - говорит исследователь Рюдзи Хираяма. - Наш прототип делает то же самое, используя цветные частицы, которые могут перемещаться так быстро в любом месте 3D пространства, невооруженный глаз видит объемное изображение в воздухе".

Использование ультразвуковых волн позволяет устройству производить слышные шумы, а также создавать физические ощущения, прикоснувшись к шарику.

"Даже если человек не слышит ультразвук, он все равно является механической волной и несет энергию в воздухе. Наш прототип направляет и фокусирует эту энергию, которая затем может стимулировать ваши уши к прослушиванию звука или стимулировать вашу кожу к физическим ощущениям", - говорится в прессрелизе исследователя Диего Мартинеса Плазенси.

Имперский колледж Лондона запустил проект, в рамках которого лекции студентам читают не преподаватели, а их голограммы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Путь к сердцу лежит через желудок - что следует помнить в день мужчин

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22725
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 15796
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 15399
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 14094
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 12420
Програмы
Стоит $ 85: Xiaomi готовит первую электронную книгу
Стоит $ 85: Xiaomi готовит первую электронную книгу Просмотров: 369
Microsoft запустит игровой стриминг
Microsoft запустит игровой стриминг Просмотров: 81
Вселенную игры-легенды могут воплотить в виртуальной реальности
Вселенную игры-легенды могут воплотить в виртуальной реальности Просмотров: 180
Facebook запустит новую функцию
Facebook запустит новую функцию Просмотров: 351
"Сити по горло этим барахлом" - создали соцсеть без рекламы и кликбейтов
"Сити по горло этим барахлом" - создали соцсеть без рекламы и кликбейтов Просмотров: 360
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 1043
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua