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понедельник, 17 июня 2019 15:30

Создали аккумулятор из камней

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Компания Gamesa Corporacion Tecnologica ввела в эксплуатацию термальный накопитель для хранения электроэнергии. Он сделан из вулканического камня.

Экспериментальная установка получила название "хранилище электротермальной энергии" - ETES. Построенна в Гамбурге в Германии.

Для работы изобретения необходима ветровая электростанция. Энергия ветра превращается в горячий воздух, который нагревает тысячи тонн вулканического камня до температуры 600 С °. Специальная термоизолирующая крышка предотвращает потерю тепла. Поэтому оно сохраняется в течение недели, сообщает Siemens.

Автор: siemensgamesa.com
  В Siemens показали принцип работы аккумулятора из вулканического камня
В Siemens показали принцип работы аккумулятора из вулканического камня

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Производители отмечают, что "каменное хранилище" способно накапливать и хранить до 120 МВт / ч. При необходимости паровая турбина может превратить тепловую энергию в электричество.

Компания намерена совершенствовать установку.

Крупногабаритный транспорт в целом в мире потребляет меньше топлива по сравнению с легковушками.

Результаты нового исследования Bloomberg NEF свидетельствуют, что электрические автобусы будут экономить около 300 тыс. баррелей нефти в мире. Это в три раза превышает экономию от электрокаров.

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Дата
17
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