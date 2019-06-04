Сообщили точную цену нового Mac Pro

Mac Pro Фото: Apple

Компания Apple анонсировала новый персональный компьютер Mac Pro.

Представление состоялось в рамках конференции WWDC 2019. Новый ПК стал более портативным, ведь получил ручку.

Mac Pro работает на 28-ядерном процессоре CPU Intel Xeon. Он имеет 1,5 ТБ оперативной памяти в виде 12 модулей. Кроме этого, пару SSD объемом 4 ТБ и два графических ускорителя Radeon Pro Vega II Duo, что равнозначно обычным четырем видеокартам Radeon Pro Vega II.

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Также новинка получила уже фирменный ускоритель Apple Afterburner. Он обеспечивает одновременную прямую трансляцию видео в 8K ProRes RAW. Его оснастили 1,4 кВт блоком питания.

Купить новый Mac Pro можно будет осенью. Цена составит $ 5 999. Это 156 тыс грн за базовую версию. Она будет иметь 32 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор и 256 ГБ SSD.

Во время конференции WWDC 2019 компания Apple анонсировала новую операционную систему macOS Catalina для компьютеров и ноутбуков Mac. Ее релиз запланирован на осень этого года.