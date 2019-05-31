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вторник, 04 июня 2019 10:02

Как собрать команду идеальных сотрудников в IT: рекомендации Нели Ковбасы

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В 2018 году информационные технологии стали второй крупнейшей отраслью в структуре экспорта Украины. Доля IT-экспорта увеличилась до $4,5 млрд, а к 2025 году эксперты прогнозируют рост до 8,4%

Согласно совместному отчету инвестиционных компаний AVentures Capital, Aventis Capital, Capital Times и аутсорсингового агентства Intellias, Украина входит в топ-5 мировых центров разработки программного обеспечения, выполняя 34,6% заказов, приходящихся на весь рынок Восточной Европы.

По подсчетам аналитиков, сегодня в Украине трудятся 172 тыс. IT-специалистов. Из них 46% заняты в аутсорсе, 29% разрабатывают продукты и 11% работают по системе аутстаффинга. В то же время в стране функционирует свыше 750 профильных предприятий, штат 245 из них превышает 50 человек. На территории Украины расположены 60% головных офисов действующих IT-компаний. Еще 21% - находятся в США, 14% - в странах ЕС.

Высокая квалификация и востребованность украинских разработчиков известны далеко за пределами государства. Ведущие бизнесмены не раз называли персонал одним из главных слагаемых успешного построения IT-бизнеса в Украине. Своими секретами формирования идеальной команды в IT поделилась CEO аутсорсинговой компании GTM Plus Неля Ковбаса.

 

Как собрать идеальную команду

"Итак, у вас есть продуманная идея, видение, бюджет, необходимый для разработки продукта хотя бы на первых этапах, - говорит Неля. – Вашим следующим шагом станет формирование правильной команды и выпуск продукта.
Что значит правильной? Ваши сотрудники должны знать, что делают и что должно получиться в итоге. Это значит, вам нужны квалифицированные люди, технически подкованные, опытные и готовые к совместной продуктивной работе. Вот несколько критериев, на которые я рекомендую обратить внимание при выборе кандидатов:

1. Опыт
Хорошие разработчики – это люди с разносторонним опытом (суть не в продолжительности, а в его качестве), которые получили квалификацию в больших и средних IT-компаниях. У них, как правило, все в порядке с ответственностью и корпоративной культурой. В масштабах крупных предприятий они вполне могли остановиться в карьерном или зарплатном росте и будут не прочь поддержать перспективную идею, внеся в нее свой профессиональный вклад. В то же время нанимать в команду стартапа людей без опыта рискованно – у них не будет достаточной практики и кругозора для принятия правильных решений, а потенциальные ошибки могут стать слишком дорогими для начинающей компании.

2. Образование
Наличие профильного высшего образования, безусловно, важно, но не является решающим фактором. Многие хорошие программисты начинали с самостоятельного изучения технологий, сумев достичь профессионального роста практикой и опытом. Наличие диплома о высшем образовании, скорее, можно рассматривать как дополнительный бонус, подтверждение широкого кругозора и теоретической грамотности.

3. Личная мотивация – самый короткий путь к эффективности сотрудника.
Для того, чтобы команда работала в режиме самореализации, необходима ее вовлеченность в идею. Попробуйте "продать" кандидату ваш продукт. Команда должна ассоциировать себя с проектом, а его ценность и перспективность обязательно должны быть на виду.
Минимально жизнеспособная команда (MVT) стартапа состоит из трех специалистов, которые способны создать продукт и довести его до первых продаж. На следующих этапах штат необходимо расширять, а проект масштабировать. Оптимально команда перспективного стартапа – это 10 человек, хорошо ориентирующихся в различных сферах".

Как мотивировать сотрудников

Когда идеальная IT-команда сформирована, важно постоянно поддерживать у сотрудников максимально эффективный режим работы. По мнению Нели Ковбасы, продумать условия, которые вы готовы предложить персоналу, лучше заранее: "Стартапер, который рассчитывает привлечь в свою команду опытного специалиста, должен понимать, что такой человек придет на собеседование в поисках интересных задач, перспектив карьерного или зарплатного роста, более широких полномочий. Таким людям нужно предложить то, чего им не хватало на прежней работе. Запросы соискателей могут отличаться, но в целом, акценты следует сделать на хороших денежных и социально-трудовых условиях, определении ответственности и создании единого командного духа.
Например, у нас в GTM Plus есть разнообразные игры: настольный футбол, пинг-понг, playstation, а также отдельная комната для VR-игр и машина, которая делает настоящее американское мороженое. Кроме того, мы планируем перейти на оплату труда по эффективности, которая предусматривает абсолютно свободный график работы с приоритетом на выполнении поставленных задач".

Альтернативный вариант: аутсорсинг разработки

Один из трендовых сегодня способов организации труда в компаниях любого уровня и размера – аутсорсинг. Для стартапов это – отличная возможность сэкономить ресурсы и оптимизировать затраты на персонал.
"Аутсорсинг - это тот самый случай, когда штат компании состоит из минимально жизнеспособной команды, которая координирует и осуществляет контроль над созданием продукта, а непосредственно разработкой занимаются сторонние исполнители, - объясняет Неля Кобваса. – Здесь уже не нужно искать и нанимать специалистов, достаточно определить круг задач аутсорсеру".
Аутсорсинг используют в своих бизнес-процессах более 80% мировых компаний. Наиболее часто сторонних исполнителей привлекают для выполнения IT-задач.

В 2012 году корпорация Google запустила проект Project Aristotle, в ходе которого аналитики пытались понять, почему одни команды добиваются успеха, а другие проваливаются. Исследование миллионов данных привело экспертов к выводу, хорошо знакомому большинству эффективных руководителей: сотрудники успешных команд прислушиваются друг к другу и проявляют чувствительность к эмоциям и потребностям коллег. Это еще раз доказывает, что формула успеха у каждой компании может быть своя, но человеческие ценности по-прежнему остаются в приоритете.

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