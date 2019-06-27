Россия хочет штрафовать за пользование интернетом от Илона Маска. Фото: из открытых источников

Министерство цифрового развития России предложило штрафовать юридических лиц, которые будут подключаются к иностранным спутниковым сетям в обход российских правил. Они требуют предоставлять всю информацию через контролируемые государственными органами станции.

Авторы документы предлагают штрафовать юридических и должностных лиц, если они не выполняют постановление правительства о порядке использования спутниковых сетей, управляемых из-за рубежа. Кроме того, штрафам подлежат те, кто, используя спутники под юрисдикцией других государств, не сформируют "российский сегмент" такой системы и не обеспечат управления этим сегментом из России.

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Разработка штрафов совпадает с запуском двух систем глобального доступа к интернету через спутники. В мае 2019 компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту первые 60 мини-спутников с запланированных 12 тысяч для проекта Starlink. В феврале этого же года, ракета-носитель "Союз" запустила шесть спутников аналогичного проекта OneWeb, бывшего менеджера Google Грега Уайлера. Среди инвесторов этого проекта - компания Virgin Group Ричарда Брэнсона, компании Airbus Group, Soft Bank, Coca-Cola и Qualcom.

Федеральная служба безопасности России уже назвала проект OneWeb "угрозой национальной безопасности" и предложила запустить аналогичный российский проект. Его оценили в 230 миллиард российских рублей, об этом сообщили на radiosvoboda.org.

SpaceX запустили ракеты с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле.