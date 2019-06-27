Зарядки от Tesla могут появиться в Украине уже в этом году

Суперчарджеры Tesla могут появиться в Украине к 2020-му году. Фото: из открытых источников

Скоростные зарядные станции для электромобилей от Tesla могут появиться в Восточной Европе, в том числе и в Украине до 2020-го. Об этом сказал основатель и глава компании Tesla Маск в Twitter.

Накануне, в соцсетях появилось видео с владельцами машин компании Маска в Украине. В ролике сообщили: "Мы любим Tesla. Нам нужны суперчаджеры в Украине".

Судя по описанию на YouTube, видео имеет цель привлечь внимание Маска к спросу на услуги суперчарджеров в Украине.

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"Ок", - лаконично ответил Маск на аналогичный сообщение в Twitter. Он также отреагировал на слова одного из пользователей, что "было бы замечательно" укрыть всю Восточную Европу зарядными станциями в 2020-м.

"Возможно и раньше", - сказал Маск.

В декабре 2018-го Маск заявил о намерениях покрыть всю Европу "от Ирландии до Киева" скоростными зарядными станциями для своих электромобилей, однако не уточнил сроков.

Согласно информации с сайта Tesla, в Украине планируют открыть 2 суперчарджера компании в Ровенской и Житомирской областях. Однако дата начала их работы пока неизвестна. В декабре 2018-го Tesla официально начала принимать заказы на свои электромобили из Украины, об этом сообщили на radiosvoboda.org.

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