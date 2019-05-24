SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле

Фото: SpaceX /Twitter

24 мая в 5:30 по киевскому времени компания SpaceX Илона Маска с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, предназначенными для раздачи Интернета на Землю. Запуск состоялся с американской авиабазы ​​на мысе Кейп-Канаверал, штат Флорида.

Примерно через 1 ч. и 2 мин. после старта спутники Starlink начали развертывание на высоте 440 км. Чтобы достичь рабочей высоты 550 км, они будут использовать бортовые двигатели.

После отделения спутников от ракеты SpaceX попытается посадить первое место Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане.

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Falcon 9 должна вывести на околоземную орбиту 60 спутников Starlink, которые впоследствии обеспечат землян широкополосным доступом к Интернету. Каждый спутник весит 277 кг, а общий вес всех аппаратов - 18 т. Всего Илон Маск планирует до 2024-го запустить 12 тыс. подобных спутников.

Космическая капсула Dragon, которую должны были использовать в первую пилотируемого орбитального полета космического корабля SpaceX, полностью уничтожена во время недавних испытаний. Причина аварии до сих пор остается неизвестной.