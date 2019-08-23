Показали космический корабль нового поколения

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Корабль будет доставлять на орбиту грузы и членов экипажей орбитальной станции.

Китайские специалисты собрали первый частично многоразовый космический корабль, который будет использоваться для полетов тайконавтов, сообщает Naked Science.

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Впервые корабль планируют запустить в конце 2019 - началу 2020 годов. Корабль состоит из жилой капсулы и служебного отсека.

На борту аппарата смогут разместиться до шести тайконавтов. Максимальная масса корабля 20 т. Носителем корабля выбрали ракету тяжелого класса "Чанчжэн-5".

Китайский космический корабль нового поколения введут в эксплуатацию раньше России.