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пятница, 23 августа 2019 13:08

Показали космический корабль нового поколения
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Космический корабль нового поколения будет доставлять тайконавтов на орбиту
Фото: weibo
Космический корабль нового поколения будет доставлять тайконавтов на орбиту
Космический корабль нового поколения будет доставлять тайконавтов на орбиту

Корабль будет доставлять на орбиту грузы и членов экипажей орбитальной станции.

Китайские специалисты собрали первый частично многоразовый космический корабль, который будет использоваться для полетов тайконавтов, сообщает Naked Science.

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Впервые корабль планируют запустить в конце 2019 - началу 2020 годов. Корабль состоит из жилой капсулы и служебного отсека.

На борту аппарата смогут разместиться до шести тайконавтов. Максимальная масса корабля 20 т. Носителем корабля выбрали ракету тяжелого класса "Чанчжэн-5".

Китайский космический корабль нового поколения введут в эксплуатацию раньше России.

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